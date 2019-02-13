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Şeyma Subaşı'ndan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

Şeyma Subaşı'ndan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlü isimlerin başında yer alan Şeyma Subaşı, bu kez farklı bir şeyle gündemde.

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YAYIN EVİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şeyma Subaşı'nın gündeme gelmesinin sebebi ise bu kez kendi paylaşımı olmadı. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurdu.

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"BOMBA GİBİ BİR KİTAP GELİYOR"

Yayınevinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor."

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İPUCU VERDİ

Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye kısmından ise çıkartacağı kitap için ipucu verdi.

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şeyma subaşı kitap

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
yaw yürü git işine sen kim kitap çıkarmak kim. günün en komik haberi
senin kitabını hangi beyinsiz okur
zaten memelekette yemek tarifi kitabından başka hangi kitap okunuyorki ama öyle bile olsa bu zaatın kitabını okumak cahilliğin dibi olur.
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