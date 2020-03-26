Şeyma Subaşı'dan koronavirüs itirafi! 'Ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim'

Yurt dışından Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüs testi negatif çıkınca evde karantinaya alındılar. Evde vakit geçiren sevgililer sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Subaşı son olarak karantinada olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı diyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu aksam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...

'HÜKÜMETİMİZİN BAŞARILI YÖNETİMİ...'

Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak... Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımız artıralım.

Eminim bu kötü günler yakında hükümetimizin başarılı yönetimi ve halkımızın sağduyusu ile sona erecek.-

Hiçbir seyin sizi düşürmesine izin vermeyin ve inanmaya devam edin..."

