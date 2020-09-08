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Şeyma Subaşı'ndan yaş paylaşımı! 'Umursamayacak kadar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde gittiği ev partisindekilerin koronavirüs olmasıyla gündeme gelen ve bu duruma dair açıklama yapmayıp iki şehir değiştiren Şeyma Subaşı yeni yaşına dair hislerini paylaştı. Şeyma Subaşı koronavirüs dinlemeden gezmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı'ndan yaş paylaşımı! 'Umursamayacak kadar...'

Sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gündelik hayatının nasıl gittiğine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın ev partisinde Marcus ve pek çok isim virüs kapmıştı. Bu haberden sonra gözler partide olan Şeyma Subaşı'na çevrilse de ünlü isim bir açıklama yapmamıştı. Hatta önce Kapadokya sonra Bodrum'a gitmesi eleştiri konusu olmuştu.

Bu eleştirilere kulağını tıkayan Subaşı 30 yaşın kendisine ne kazandırdığına dair bir paylaşımda bulundu.
Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı şu satırları yazdı: "30 yaşındayım… Yaşımı seviyorum… Daha iyisini bilecek kadar yaşlı… Umursamayacak kadar genç… Doğru yapacak kadar tecrübeli…”

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