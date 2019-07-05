Şeyma Subaşı’nın çok eleştirilen kitabı tükendi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını anlatığı kitabının çıkmasıyla tüm gözlerin üzerine çevrildiği Şeyma Subaşı, büyük bir başarıya imza attı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz yıl boşanan ve hemen ardından kitap çıkaracağını duyuran Şeyma Subaşı, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabı 2 hafta önce raflardaki yerini almıştı. Subaşı'nın kitabı kısa süre içinde tamamına yakını tükendi.

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabının 40 bin tanesinin satıldığı ve sadece internette birkaç tane kaldığı öğrenildi. Kitabın 40 bin tanesinin satıldığı, ikinci baskısı için ise hazırlıklara başlandığı söylendi. (2. Sayfa)

ACUN İTİRAFI KONUŞULMUŞTU!

Şeyma Subaşı'nın kitabında boşandığı Acun Ilıcalı ile ilgili şu sözler olay olmuştu:

"Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız. Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız."



