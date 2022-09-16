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Şeyma Subaşı'nın görüntülerinin paylaşılmasına Prof. Dr. Arif Verimli'den tepki

16.09.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin gizlice çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı. Seren Serengil'in paylaştığı görüntüler gündem oldu. Müge Anlı'nın programıyla tanınan Prof. Dr. Arif Verimli, videonun paylaşılmasına tepki gösterdi.

Şeyma Subaşı'nın görüntülerinin paylaşılmasına Prof. Dr. Arif Verimli'den tepki

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin özel görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Video sosyal medyada dolaşıma girdi. Müge Anlı'nın uzun süre programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, videonun paylaşılmasına tepki gösterdi.

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Verimli açıklamasında "Madde kullanmak nefret kusma, oh olsun deme, alay etme, tiksinme ya da destekleme konusu değildir! Madde kullanım bozukluğu ve madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır. Etik ve bilimsel olarak kişiyi -ne kadar sevmesek de- kulanım anındaki videolar paylaşmak kesinlikle risklidir" dedi.

SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildiSON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi

Arif Verimli bir diğer yorumunda ise "Aynı zamanda maddeyi tamamen bırakmış kişiler için bu görüntüler uyarıcı olma anlamında çok riskli!" diyerek paylaşımlara dair uyarıda bulundu.

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