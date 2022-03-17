Şeyma Subaşı'nın kardeşinin son hali yok artık dedirtti! Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl fit hali ve zayıf fiziği ile büyüledi!

Bu sene Survivor Panorama'da yer alan Kübra Açıl'ın iki çocuk annesi olduğu biliniyor. Kariyerinde daha önce "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev alan isim, son günlerde tarz değişikliğiyle görenleri şaşırtıyor.

95 KİLOYA KADAR ÇIKMIŞTI!

32 yaşında olan Açıl, İstanbul Üniversitesi BESYO'dan mezun olmuştu. Aynı zamanda pilates eğitmenliği yapan isim, hamileliği döneminde 95 kiloya kadar çıkmıştı.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olduğu bilinen Kübra Açıl'ın Duru adında bir kızı da bulunmakta. Çift geçtiğimiz dönemde ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına almıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NA BENZERLİĞİ ŞAŞIRTIYOR!

Kübra Açıl, ayrıca kardeşi Şeyma Subaşı'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Kübra Açıl'ın 30 yaşında olan Şeyma Subaşı'dan büyük olduğu biliniyor.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Açıl, daha önce sahip olduğu fazla kilolardan pilates yoluyla kurtulurken, fit hali de oldukça dikkat çekti. Ünlü isim, daha önce koyu renkli saçlara sahipti ancak son dönemde saç renginde de bir değişikliğe gitti.

İşte Kübra Açıl'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





