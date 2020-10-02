Şeyma Subaşı’nın koronavirüs seyahat engeli kalktı!

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini göstermesiyle beraber ünlü isimler seyahatlerine kısıtlama getirmeyi tercih etmişti. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalmaya başladı. Sosyal medya hesabından sık sık seyahatlerini paylaşan Şeyma Şubaşı, kısıtlamaların bitmesiyle rotasını Londra’ya çevirdi.
1 hafta önce Londra’ya giden Subaşı tatilinden eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerine gösterdi. Uzun zaman sonra yurt dışına çıkan Subaşı, “Sonunda Londra seni özlüyorum” notunu ekledi. Londra seyahatinden sonra ülkesine dönen Şeyma Subaşı yeni gezisi için bavulunu hazırladı.
Londra’dan döndükten sonra hemen yeni seyahatini planlayan Subaşı giyinme odasından valizinin fotoğrafını paylaşarak, ”Valizimi hazırlamak için büyük görev” açıklamasını yaptı.
Bavulunu hazırlayan Şeyma Subaşı uçak penceresinden manzaranın fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.
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