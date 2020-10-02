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Şeyma Subaşı’nın koronavirüs seyahat engeli kalktı!

02.10.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı’nın koronavirüs seyahat engeli kalktı!

Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri koronavirüs engeline takılmıştı. Yaz boyunca Çeşme-Bodrum arasında tatilini sürdüren Şeyma Subaşı büyük bir heyecanla yeniden yolculuklara başladı. Geçtiğimiz haftalarda soluğu Londra’da alan Subaşı bir kez daha yolculuğa çıktı.

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini göstermesiyle beraber ünlü isimler seyahatlerine kısıtlama getirmeyi tercih etmişti. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalmaya başladı. Sosyal medya hesabından sık sık seyahatlerini paylaşan Şeyma Şubaşı, kısıtlamaların bitmesiyle rotasını Londra’ya çevirdi.

Şeyma subaşı

1 hafta önce Londra’ya giden Subaşı tatilinden eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerine gösterdi. Uzun zaman sonra yurt dışına çıkan Subaşı, “Sonunda Londra seni özlüyorum” notunu ekledi. Londra seyahatinden sonra ülkesine dönen Şeyma Subaşı yeni gezisi için bavulunu hazırladı.

YENİ ROTASI İÇİN HAZIR

şeyma tatil

Londra’dan döndükten sonra hemen yeni seyahatini planlayan Subaşı giyinme odasından valizinin fotoğrafını paylaşarak, ”Valizimi hazırlamak için büyük görev” açıklamasını yaptı.

şeyma subaşı

Bavulunu hazırlayan Şeyma Subaşı uçak penceresinden manzaranın fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakışmıyoooo istediğin kadar tatile git. Ekrem Başkanımıza yakıştığı gibi kimseye yakışmıyo

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