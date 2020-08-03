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Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı Daria Kyryliuk güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 02:25 | Son Güncelleme

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Şeyma Subaşı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşına destek verdi.

Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı Daria Kyryliuk güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

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Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞEYMA SUBAŞI: KORKUNÇSUNUZ

Şeyma Subaşı da Instagram hesabından Daria Kyryliuk'a destek vererek yaşanan olayı kınadı. Subaşı paylaşımında, "Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz" ifadelerini kullandı.

SEYMA

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