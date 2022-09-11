Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo aşka geldi! "İlişkiler her zaman dalgalarla doludur ama..."

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi son olarak Burning Man'e katılmıştı.

Alsalouissi, sevgilisiyle festivalde çekilen karelerini romantik bir not yazarak peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 109 bin takipçisi bulunan Meedo'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Gerçek benliğinizle tam ve mutlu olmaktan daha iyi olan tek şey, mutluluğunuzu ve hayatınızı paylaşacak birine sahip olmaktır. İlişkiler ve hayat her zaman dalgalar ve fırtınalarla doludur; ancak aralarında gezinmeyi başarırsanız, o zaman sakinliğe çok daha fazla değer verir ve takdir edersiniz. Sevmek ve öğrenmek için yaşarsın; ve daha iyi sevmeyi ve yaşamayı öğrenirsin. Birlikte hayat dediğimiz bu çılgın şeyi yaşayacağımız ve deneyimleyeceğimiz daha nice günlere, aylara ve yıllara aşkım.



