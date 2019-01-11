MAGAZİN

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Dj Guido konuştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Tulum'da birlikte vakit geçirdiği ve samimi görüntüler sergilediği Fransız DJ Guido ile kez konuştu.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Dj Guido konuştu!

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra magazin muhabirleri tarafından çok daha yakından takip edilmeye başlanan Şeyma Subaşı özel hayatında attığı adımlarla haber olmaya devam ediyor.

Boşandıktan sonra kendisini yurt dışına atan ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı’nın adı geride bıraktığımız yılın son günlerinde Fransız Dj Guido Senia ile anılmıştı.

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Meksika Tulum’da bir plajda son derece samimi görüntüler sergileyen ikilinin bu görüntüleri uzun süre konuşulmuş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili yorumda bulunmamıştı.

BİR TAKİPÇİSİ GUIDO’YA SORDU

Yakınlaşma görüntüleri akıllardaki tazeliğini korurken Guido’nun bir takipçisi ona Şeyma Subaşı’nı sordu. Fransız DJ Guido Senia kendisine yöneltilen; “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?” sorusuna “Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım” yanıtını vererek dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia

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