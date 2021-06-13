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Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteciden yanıt

13.06.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili ortaya atılan "milyarder değil, dolandırıcı" iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad yanıt verdi. Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteciden yanıt

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili "milyarder değil, dolandırıcı" iddiası ortaya atıldı.

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"HABERLERDE ADI BİLE GEÇMİYOR"

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'a açıklamalar yaptı. Fouad, milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğindende olduğunu ve o haberlerin de 'ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı' şeklinde olduğunu açıkladı.

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MISIR İÇİN BİR BİLİNMEZ

Sözlerine devam eden Fouad, Mohammed Alsaloussi'nin Mısır için bir bilinmeyen olduğunu açıklayarak, Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar incelediğini, adının bile geçmediğini açıkladı.

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"ŞEYHİN OĞLU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, sözlerine şu şekilde devam etti:"Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım. Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik. Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şeyma Subaşı
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