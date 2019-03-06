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Şeyma Subaşı sonunda patladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan ayrıldığı günden beri hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen Şeyma Subaşı en sonunda patladı. Subaşı kızı Melisa ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Şeyma Subaşı sonunda patladı

Acun Ilıcalı boşandığı günden beri hakkında çeşitli iddialar çıkıyor Şeyma Subaşı'nın. Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı da konuşuldu; kızının velayetini kaybetme gerekçesi de...

Subaşı bunların hiç birine bu zamana kadar yanıt vermemişti. Son iddia ise Melisa'nın annesi Subaşı'nın bir içeceğini içtiği ve hastanelik olduığuydu; hatta Ilıcalı ve Subaşı boşanmasına sebep de bu gösteriliyordu...

Bu iddiaların sosyal medyada konuşulmasının ardından Şeyma Subaşı sonunda patladı. Subaşı bu iddialara şu yanıtı verdi:

"Ama en bombası şu! Kızı Melisa bilmem neli su-cola içti. Benimle kafayı bozmuşsunuz kabul edin. Çok şükür Melisa şu yaşına kadar hiç hastaneye kaldırılmadı. Aşıları için gittiği, çocuk doktoru dışında...

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Lütfen her gün beni konuşmaya ve yalan haber yapmaya devam edin! Neden bilmiyorum ama kendimi haksızlığa uğradığım için her gün daha güçlü ve mutlu hissediyorum!"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şeyma WC'ye gitse haber oluyor.Nedir bu milletteki Şeyma takıntısı acaba!?
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