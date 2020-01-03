Şeyma Subaşı sosyal medyayı karıştırdı! 'Sütyen var mı yok mu?'

Son zamanlarda yaptığı her açıklamayla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Sevgilisi DJ Guido ile Ibiza’da olan Şeyma Subaşı, dün gece arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı. Parti kıyafeti olarak baştan aşağı siyah giyen Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğraf ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

Siyah boğazlı bir tişört, siyah çorap, siyah mini elbise ve deri ceket giyen Subaşı bu tarzıyla yine çok konuşuldu. Işık yansımasıyla göğüsleri belli olan Subaşı için kullanıcılar; ‘İçinde sütyen var mı yok mu?’ diye tartıştı.

Şeyma Subaşı hem ‘Story’ bölümünde hem de Instagram akış’ta aynı kıyafetle çekilmiş karelerini yayınladı ve ana sayfada paylaştığı fotoğraflarda Subaşı’nın sütyen giymediği ortaya çıktı.



