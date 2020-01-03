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  4. Şeyma Subaşı sosyal medyayı karıştırdı! 'Sütyen var mı yok mu?'

Şeyma Subaşı sosyal medyayı karıştırdı! 'Sütyen var mı yok mu?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yaptığı her hareketle olay olan Şeyma Subaşı yine sosyal medyada çok konuşulan bir fotoğrafa imza attı. Subaşı'nın paylaşımı 'sütyenli mi, sütyensiz mi' tartışmalarına yol açtı.

Şeyma Subaşı sosyal medyayı karıştırdı! 'Sütyen var mı yok mu?'

Son zamanlarda yaptığı her açıklamayla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Sevgilisi DJ Guido ile Ibiza’da olan Şeyma Subaşı, dün gece arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı. Parti kıyafeti olarak baştan aşağı siyah giyen Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğraf ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Siyah boğazlı bir tişört, siyah çorap, siyah mini elbise ve deri ceket giyen Subaşı bu tarzıyla yine çok konuşuldu. Işık yansımasıyla göğüsleri belli olan Subaşı için kullanıcılar; ‘İçinde sütyen var mı yok mu?’ diye tartıştı.

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Şeyma Subaşı hem ‘Story’ bölümünde hem de Instagram akış’ta aynı kıyafetle çekilmiş karelerini yayınladı ve ana sayfada paylaştığı fotoğraflarda Subaşı’nın sütyen giymediği ortaya çıktı.


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