Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın mutlu günü

Sosyal medya hesabından kızıyla paylaşım yapan Subaşı, “Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü.

Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.





