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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın mutlu günü

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çiftinin kızları Melisa bugün itibarıyla okul başladı.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın mutlu günü

Sosyal medya hesabından kızıyla paylaşım yapan Subaşı, “Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü.

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Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı melisa ACUN ILICALI

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