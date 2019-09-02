Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın mutlu günü

Sosyal medya hesabından kızıyla paylaşım yapan Subaşı, “Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü.
Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti
Skandal görüntünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
2004'te çekilen filmle ünlenmişti! 'Çok önemli izler bulduk'
Kanserden şüpheleniyorlardı, akciğerinden böcek çıktı!
Ameliyatı yapan doktor şaştı kaldı!
Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl
Okuyucu Yorumları 0 yorum