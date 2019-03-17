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Şeyma Subaşı ve Dila Tarkan'ın kaldıkları otelin fiyatı şoke ediyor

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ÜNLÜLER  | 17.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aldığı nafaka ve yaptığı tatillerle adından sık sık bahsettiren Şeyma Subaşı yine tatilde. Yakın arkadaşı Dila Tarkan ile tatilde olan Subaşı'nın otelini ücreti şoke ediyor.

Şeyma Subaşı ve Dila Tarkan'ın kaldıkları otelin fiyatı şoke ediyor

Dilasima Group’un varisi Dila Tarkan ile Acun Ilıcalı’nın geçen kasımda boşandığı Şeyma Subaşı sıkı dost.

Yakın arkadaşlar, balayı adası olarak bilinen Hint Okyanusu’ndaki Maldivler’de tatil yapıyor.

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Şeyma Subaşı ile Dila Tarkan adanın en lüks otelleri arasında gösterilen The St. Regis Maldives Vommuli Resort’ta kalıyor.

Otelin en ucuz odasının fiyatı gecelik; 10 bin 820 TL, en pahalısı ise 16 bin TL. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan ayda 115 bin lira nafaka alıyor.

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Kapitalizmin dibine vurmuşlar .
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