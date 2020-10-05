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Şeyma Subaşı ve Gazeteci Ahmet Hakan arasında ipler geriliyor!

05.10.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı ve Gazeteci Ahmet Hakan arasında ipler geriliyor!

Daha önceki yıllarda röportajını köşe yazısında eleştiren Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı arasındaki gerilim büyümüştü. Ahmet Hakan’ın gazete köşesinden verdiği cevaplara Şeyma Şubaşı da sosyal medya hesabından yanıtlamıştı. İkilinin arasında küllenen tartışma 2 yıl sonra Ahmet Hakan’ın hamlesiyle yeniden ortaya çıktı.

Sık sık katıldığı partilerle gündeme gelen Şeyma Subaşı arkadaşlarıyla düzenledikleri organizasyonlara yapılan eleştirilere isyan etti. Organizasyonlarının korona partisi olarak isimlendirilmesine sitem eden Subaşı, “Neden korona partisi oluyor? Kendi aramızda arkadaşlarımızla buluşup böyle birazcık eğlenemez miyiz? Bütün restoranlar kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu? Biz de belli kurallar dahilinde yapıyoruz..." demişti.

şeyma

Geçtiğimiz günlerde Meksika seyahatine çıkan Şeyma Subaşı’nın parti açıklamasına ilk tepki gazeteci Ahmet Hakan’dan geldi. Köşe yazısında Şeyma Subaşı’na yer veren ünlü gazeteci fenomen isim için bulduğu sloganla dikkatleri çekti. Ahmet Hakan'ın ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

‘VATANSIZ YAŞARIM PARTİSİZ YAŞAYAMAM’

şeyma subaşı

Şeyma Subaşı’nın parti açıklamasının ardından Ahmet Hakan gazetedeki köşesinde eleştiri oklarını bir kez daha çevirdi. Hakan yazısında, “Korona en çok Şeyma’yı vurdu. Gittiği her partiye ‘korona partisi’ denmesine kafayı takmış. ‘Bir rahat verin de partileyelim’ demeye getiren sözler etmesi bu yüzden. Şeyma ve parti... Müthiş uyumlu... Bir partileme tutkunu Şeyma... Partisiz duramıyor. Hayatın anlamını partilerde buluyor. Sloganı: Vatansız yaşarım, partisiz yaşayamam” ifadelerini kullandı.

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