MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Mısır'da! Plajda öpüştükleri anları paylaştı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Mısır'da! Plajda öpüştükleri anları paylaştı

30.08.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptığı Bodrum tatilinin ardından Mısır'a giden Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti öpüştükleri anları herkesle paylaştı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Mısır'da! Plajda öpüştükleri anları paylaştı

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ülke ülke geziyor. Son olarak Bodrum ve İstanbul'da vakit geçiren çift şimdi de Mısır'a gitti.

Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Subaşı evlilik hazırlıkları yaparken sevgilisinden ayrılmış ve sevgilisi kendisi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Şeyma Subaşı o günleri unuttu ve yüzüğünü yeniden taktı.

Şeyma Subaşı'nı sevgilisi önce kucağında havaya attı ardından ise yere indirdi ve öptü. Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz!" dedi.

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı paylaşımının devamında ise "Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… ALLAH'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Sevgilisiyle aşk pozu olay olduSevgilisiyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Taliban'dan havalimanı saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia

Taliban'dan havalimanı saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

Hazal Kaya imajını değiştirdi! Saç rengi görenleri şaşırttı

Hazal Kaya imajını değiştirdi! Saç rengi görenleri şaşırttı

Tekne turundan dudak dudağa poz

Tekne turundan dudak dudağa poz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.