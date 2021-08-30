Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Mısır'da! Plajda öpüştükleri anları paylaştı

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ülke ülke geziyor. Son olarak Bodrum ve İstanbul'da vakit geçiren çift şimdi de Mısır'a gitti.

Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Subaşı evlilik hazırlıkları yaparken sevgilisinden ayrılmış ve sevgilisi kendisi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Şeyma Subaşı o günleri unuttu ve yüzüğünü yeniden taktı.

Şeyma Subaşı'nı sevgilisi önce kucağında havaya attı ardından ise yere indirdi ve öptü. Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz!" dedi.

Şeyma Subaşı paylaşımının devamında ise "Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… ALLAH'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" ifadelerini kullandı.



