Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın son pozuna tepki yağdı

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra kendisine İtalyan bir sevgili yapan Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia ile tatilden tatile koşarken Instagram hesabından paylaşımlara da devam ediyor.

Subaşı, son olarak sevgilisinin yanına Ibiza'ya gitmiş oradan da Guido ile Londra'ya geçmişti.

Londra sokaklarında verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, Guido Senia ile büyük bir İngiliz bayrağının üstünde Blenheim Sarayı'nın önünde poz verdi.

Subaşı sevgilisi ile olan fotoğrafının altına "Zafer bir seçenek değil" notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın bu hareketi ise herkesi kızdırdı. Paylaşımının altına "Biz bayrağı göklerde taşırız, onlar bayrağın üstünde gezer" yorumları geldi. Subaşı'nın pek çok takipçisi fotoğrafın aldına B"ayrak dediğin yerde değil gökte olur" yazdı.

