Şeyma Subaşı yaptı yeniden gündem oldu: Kitap modası

Ünlü isimler ne yapsa olay oluyor... Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı elinde kitabıyla poz verdi bu poz "kitap taşıma modası" olarak gündem oldu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı "kitap aksesuar değildir" diyen Itır Esen gibi düşünse de bir kısım kullanıcı ise bunu normal buluyor. Yedikleri içtikler her şeyi paylaşan ünlüler okudukları kitapları da paylaşmak da haliyle sakınca görmüyor.
Madem bu moda yeniden gündemde ünlüler ve okudukları kitapları derlemek de bize düştü.
Ünlü isimlerin ne okuduğunu merak eden hayranları varsa onları böyle alalım:
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
Sıla
Kemal Varol-Aşıklar Bayramı
Can Yılmaz
Can Yılmaz da okuduğu kitabı böyle duyurmuştu: "2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
Haile Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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