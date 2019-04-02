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Şeyma Subaşı yaptı yeniden gündem oldu: Kitap modası

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı okuduğu kitabı Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı sonrası kitap taşıma modası yeniden gündeme geldi. İşte ünlüler ve ellerinde kitapları...

Şeyma Subaşı yaptı yeniden gündem oldu: Kitap modası

Ünlü isimler ne yapsa olay oluyor... Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı elinde kitabıyla poz verdi bu poz "kitap taşıma modası" olarak gündem oldu.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı "kitap aksesuar değildir" diyen Itır Esen gibi düşünse de bir kısım kullanıcı ise bunu normal buluyor. Yedikleri içtikler her şeyi paylaşan ünlüler okudukları kitapları da paylaşmak da haliyle sakınca görmüyor.

Madem bu moda yeniden gündemde ünlüler ve okudukları kitapları derlemek de bize düştü.

Ünlü isimlerin ne okuduğunu merak eden hayranları varsa onları böyle alalım:

Şeyma Subaşı
1
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı

Tuba Ünsal
2
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu

Sıla
3
Kemal Varol-Aşıklar Bayramı

Can Yılmaz
4
Can Yılmaz da okuduğu kitabı böyle duyurmuştu: "2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."

Haile Berry
5
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann

Buse Terim
6
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson

Hande Soral
7
Frida / Barbara Mujica

Armağan Çağlayan
8
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu

Aleyna Tilki
9
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale

Ezgi Mola
10
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll

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Ünlülerin okudukları kitaplar şeyma subaşı

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