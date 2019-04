Şeyma Subaşı yaptı yeniden gündem oldu: Kitap modası

Ünlü isimler ne yapsa olay oluyor... Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı elinde kitabıyla poz verdi bu poz "kitap taşıma modası" olarak gündem oldu.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı "kitap aksesuar değildir" diyen Itır Esen gibi düşünse de bir kısım kullanıcı ise bunu normal buluyor. Yedikleri içtikler her şeyi paylaşan ünlüler okudukları kitapları da paylaşmak da haliyle sakınca görmüyor.

Madem bu moda yeniden gündemde ünlüler ve okudukları kitapları derlemek de bize düştü.

Ünlü isimlerin ne okuduğunu merak eden hayranları varsa onları böyle alalım:

Şeyma Subaşı



Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı

Tuba Ünsal



Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu

Sıla



Kemal Varol-Aşıklar Bayramı

Can Yılmaz



Can Yılmaz da okuduğu kitabı böyle duyurmuştu: "2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."

Haile Berry



101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann

Buse Terim



Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson

Hande Soral



Frida / Barbara Mujica

Armağan Çağlayan



Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu

Aleyna Tilki



Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale

Ezgi Mola



Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll