Şeyma Subaşı yeni sevgilisi DJ Guido'yu paylaştı

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra renkli yaşantısına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı bir yandan da DJ sevgilisi Guido ile mutluluğun tadını çıkartıyor.

Meksika Tulum’da birlikte samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sık sık gündeme gelen ikili beraber görünmemek için ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor.

Birlikte tatilde olan ikilinin bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi DJ Guido'nun keyfi yerindeydi.

Ayrıca Subaşı ilk defa hikayelerinde sevgilisiyle birlikte bir anını hikaye bölümünden paylaştı.



