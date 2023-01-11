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Şeyma Subaşı yine şovunu yaptı! Meedo'dan bomba hediye

11.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı. Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'nın son hediyesi değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar.

Şeyma Subaşı yine şovunu yaptı! Meedo'dan bomba hediye

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününe az bir süre kala Şeyma Subaşı tektaşı ile dikkat çekmişti. Genç kadın bu kez de pahalı saatiyle gündemde.

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Çiftin düğünü şüphesiz 2023'ün çok konuşulanları arasında yer alacak. Mayıs ayında nikah masasına oturacakları bilinen Şeyma Subaşı ile Meedo çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.

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Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'nın son hediyesi değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar... Meedo'nun Şeyma'ya aldığı hediyelerin toplamı ise 15 milyon TL'yi aştı.


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Şeyma Subaşı sosyal medya sevgilisi

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