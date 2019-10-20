Şeyma Subaşı, Youtube kanalı açtı! İlk videosunu yayınladı

Arkadaşının düğününe katılmadan önce çektiği fotoğrafı “Nasıl hazırlandığım ise yakında YouTube kanalımda... “ notuyla paylaşan Şeyma Subaşı, YouTube videolarına devam edeceğini takipçilerine duyurdu.
Şeyma Subaşı'nın eski kocası Acun Ilıcalı’nın Healtyish Cafe'nin 1 yıllık kirasını peşin ödediği biliniyordu.
Bu sürenin dolmasıyla birlikte Subaşı kirayı ödemeye devam edemezse kafenin kapatılacağı konuşuluyor.
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