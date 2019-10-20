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Şeyma Subaşı, Youtube kanalı açtı! İlk videosunu yayınladı

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ÜNLÜLER  | 20.10.2019 21:32 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, kurucusu olduğu Healtyish Cafe’nin 1. Yıl Partisi’ni YouTube kanalından paylaştı. Instagram’da 3 milyon takipçisi olan Subaşı'nın ilk videosu bir günde 160 bin izlenmeye ulaştı.

Şeyma Subaşı, Youtube kanalı açtı! İlk videosunu yayınladı

Arkadaşının düğününe katılmadan önce çektiği fotoğrafı “Nasıl hazırlandığım ise yakında YouTube kanalımda... “ notuyla paylaşan Şeyma Subaşı, YouTube videolarına devam edeceğini takipçilerine duyurdu.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Acun Ilıcalı’nın Healtyish Cafe'nin 1 yıllık kirasını peşin ödediği biliniyordu.

Bu sürenin dolmasıyla birlikte Subaşı kirayı ödemeye devam edemezse kafenin kapatılacağı konuşuluyor.

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