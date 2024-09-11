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Seyran'a yeni kaynana geliyor! Ünlü oyuncu Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.09.2024 11:23
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezon için gün sayıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken kadroya yeni isimler de dahil oldu. Ünlü oyuncu Derya Alabora, Seyran'ın yeni kaynanası olarak ekibe girdi. Alabora, Sinan'ın annesi Ayla'yı oynayacak.

Seyran'a yeni kaynana geliyor! Ünlü oyuncu Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 3. sezon çekimlerine başladı. Yakında seyirciyle buluşacak olan cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide birçok değişiklik yapıldı.

Zaman atlaması yapılacak dizinin hikayesinin değişmesinin ardından birçok yeni karakter de diziye dahil oldu. Pelin Akil ve Cem Söküt, Ferit ve Seyran'ın yeni partnerleri oldu.

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Merakla değişen hikaye beklenirken Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Derya Alabora da Seyran'ın partneri Sinan'ın (Cem Söğüt) annesi yani yeni kaynanası Ayla rolüyle kadroya girdi. Sinan ve Ayla, madencilikle uğraşan zengin bir ailenin üyeleri olarak kamera karşısına çıkacak.

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DERYA ALABORA KİMDİR?

1983'ten bu yana Uğur Yücel'le evli olan Alabora'nın 1985 doğumlu Can isminde bir oğlu vardır. Derya Alabora'nın kuzeni oyuncu Mustafa Alabora, onun oğlu ise, oyuncu Mehmet Ali Alabora'dır. Özellikle Masumiyet filmi, farklı tiyatro gruplarıyla yaptığı tiyatro çalışmaları ve Şaşıfelek Çıkmazı dizisiyle tanınır. Aşk Meydan Savaşı ve Aşk Her Yaşta dizilerinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
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