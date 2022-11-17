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'Şeytan görsün yüzünü' diyordu! Serdar Ortaç eski karısı Chloe Loughnan'ın işlerine engel olmuş

17.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç’la boşandıktan sonra İrlanda’ya giden Chloe Loughnan kısa süre önce Türkiye'ye döndü. İş için Türkiye'de anlaşmalar yapan ve Serdar Ortaç ile nafaka sorunları yaşayan model hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ortaç eski karısının işlerin engel olmuş.

'Şeytan görsün yüzünü' diyordu! Serdar Ortaç eski karısı Chloe Loughnan'ın işlerine engel olmuş

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

Ortaç "Şeytan görsün yüzünü" dediği eski karısından intikam almış.

Ekran Alıntısı

TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ

Boşandıktan sonra Türkiye'de sıkıntılar çekip İrlanda'ya giden Chloe'nin ülkesinde popülerliği olmadığından dolayı tekrar Türkiye'ye gelmesi de çok konuşulmuştu.

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Türkiye'de iş anlaşmaları yapan modelin işlerinin bir kısmını Serdar Ortaç'ın engellediği iddia edildi. İstanbul'a dönen eski eşi Chloe'nin iddialara göre bazı işlerinin iptal olmasının sebebi eski kocasıymış...

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Chloe Loughnan

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