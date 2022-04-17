Şeytana pabucunu ters giydirir! Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Sevgilisi tarafından aldatılan genç bir sosyal medya kullanıcı, hayata geçirdiği intikam planını anlattığı video paylaşımıyla viral oldu.

Kylah isimli genç kadın aldatılmanın ardından iş bulmak için kullanılan popüler bir sitede sahte bir hesap açıp eski sevgilisini bir ay süren bir iş görüşmesi sürecinden geçirdiğini anlattı.

RED MEKTUBUNDA ANLATTI

Özgeçmişinin zaten bir çöp olduğunu belirten Kylah, sürecin ardından eski sevgilisine uzun bir red mektubu göndererek işe yaramazın teki olduğunu anlattığını söyledi.

''ŞİRKET KURMALISIN''

Genç kadının bu paylaşımı sadece birkaç gün içinde 1,3 milyondan fazla izlenme aldı. Kimi takipçileri planını takdir edip onu bir intikam şirketi kurmaya davet ederken kimileri de hikâyeyi gerçekçi bulmadı.



