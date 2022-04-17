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Şeytana pabucunu ters giydirir! Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

17.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Kylah isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendisini aldatan eski sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından viral oldu. Erkek arkadaşından intikam almak için bir aylık bir plan hazırlayan ve işveren gibi davranan genç kadının hikayesi büyük yankı uyandırdı.

Şeytana pabucunu ters giydirir! Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Sevgilisi tarafından aldatılan genç bir sosyal medya kullanıcı, hayata geçirdiği intikam planını anlattığı video paylaşımıyla viral oldu.
Kylah isimli genç kadın aldatılmanın ardından iş bulmak için kullanılan popüler bir sitede sahte bir hesap açıp eski sevgilisini bir ay süren bir iş görüşmesi sürecinden geçirdiğini anlattı.

RED MEKTUBUNDA ANLATTI

intik

Özgeçmişinin zaten bir çöp olduğunu belirten Kylah, sürecin ardından eski sevgilisine uzun bir red mektubu göndererek işe yaramazın teki olduğunu anlattığını söyledi.

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''ŞİRKET KURMALISIN''

Genç kadının bu paylaşımı sadece birkaç gün içinde 1,3 milyondan fazla izlenme aldı. Kimi takipçileri planını takdir edip onu bir intikam şirketi kurmaya davet ederken kimileri de hikâyeyi gerçekçi bulmadı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Aldatma
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