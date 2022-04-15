Erkek arkadaşının kıyafetinde takma kirpik bulan kadın aldatıldığını anladı! Paylaşımı olay yarattı

TikTok’ta ‘Mrs_divinity’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın aldatıldığını iddia ettiği hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisinin kıyafetlerini yıkamak için kirli sepetinden çıkartan kadın o sırada takma bir kirpik bulduğunu dile getirdi. Takma kirpiği bulduktan sonra aldatıldığını düşündüğünü söyleyen kadın takipçilerinin fikirlerini sormayı ihmal etmedi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

TikTok’ta yaptığı paylaşımla sevgilisinin kendisini aldattığını anlatan bir kadın, erkek arkadaşının kıyafetlerinin üzerinde kesinlikle kendisine ait olmayan bir takma kirpik bulduğunu söyledi. Genç kadın gönderisine “Bu ihanete mi yoksa bir tesadüfe mi işaret ediyor?” notunu ekledi.

Sosyal medyada viral olan görüntünün sonrasında kullanıcılar fikirlerini iletmeyi ihmal etmedi. Üçüncü bir kişi olduğunu düşünen kullanıcılardan biri, “Diğer kadın sana bir ipucu bırakmaya çalışmış” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, “Durum tamamen tesadüf olabilir. Belki üzerine bir yerlerde düşmüştür” yorumuyla masum bir açıklama yaptı.



