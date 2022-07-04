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Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için kamerayı öyle bir yere gizledi ki

04.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den, daha önce diş fırçasına gizlenmiş küçük bir kamerayla seks yapan ve duş alan kadınları gizlice filme almaktan hapis cezasına çarptırılan pornografik içerik bağımlısı doktor Vinesh Godhania, siber suçlarının da memurlar tarafından keşfedilmesi üzerine tıbbi kayıttan çıkarıldı ve meslekten men edildi.

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için kamerayı öyle bir yere gizledi ki

İngiltere'nin Norwich eyaletinden 33 yaşındaki doktor Vinesh Godhania, , ev arkadaşlarını, meslektaşlarını ve bir çocuk hastanın annesini elektrikli diş fırçasına gizlenmiş küçük bir kamerayla filme almıştı. Kadınları gizli bir kamerayla kaydettiği için tutuklanan doktor, hapis cezasına mahkum edilmişti. Genç adam şimdi, siber suç birimi tarafından keşfedilen pornografi bağımlılığı da ortaya çıkınca meslekten men edildi.

HESAPLARINI ELE GEÇİRDİ

Pornografik sitelere 11 ayda 19.400 kez eriştiği belirlenen Doktor Vinesh Godhania'nın ayrıca erotik görselleri çalmak için aralarında 23 meslektaşının da bulunduğu 100'den fazla kişinin depolama hesaplarını hacklediğini de ortaya çıktı. Suçları, 2012'den 2020'ye kadar tıbbi kariyerinin tamamını kapsıyordu.

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2 YIL 8 AY HAPİS YATTI

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Godhania, geçen yıl Ağustos ayında Batı ve Merkez Hertfordshire Sulh Ceza Mahkemesi'nde yedi röntgencilik suçlaması ve sekiz ayrı defa bilgisayar materyallerine yetkisiz erişim suçlamasını kabul ettikten sonra Kasım 2021'de iki yıl sekiz ay hapse mahkum edilmişti.

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2000'E YAKIN KURBANI OLABİLİR

Soruşturmada, bulduğu müstehcen fotoğrafları yayınlamamak için ücret talep ettiği bilgisi de paylaşılan Godhania'nın 23 Haziran'da gerçekleşen duruşmasının ardından tıbbi kayıttan çıkarıldığı bildirildi. St Albans Kraliyet Mahkemesi'ndeki savcılar, Godhania'nın 2.000'e yakın kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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