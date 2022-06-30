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  4. Sapık papaz dehşeti! Şimdi de kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

Sapık papaz dehşeti! Şimdi de kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

30.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kissimmee'de Çevrimiçi papazlık dersleri veren bir papaz olan Enginio Dali Muniz-Colon, iddiaya göre bir Starbucks verandasında cinsel eylemlerde bulundu. Pazartesi günü tutuklanan Muniz-Colon, cinsel organları teşhir etmekle suçlandı.

Sapık papaz dehşeti! Şimdi de kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

Floridalı papaz Enginio Dali Muniz-Colon, yerel bir Starbucks'ın dışında mastürbasyon yaptıktan sonra uygunsuz davranışı sebebiyle tutuklandı. Muniz-Colon'un pantolonunu çözdüğü ve kahve dükkanının arabaya servis tezgahına yakın verandasında şoke olmuş müşterilere aldırmadan mastürbasyon yapmaya başladığı bildirildi.

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İLK DEĞİL

0_Florida-pastor-charged-with-performing-sex-act-on-himself-on-Starbucks-patio (1)

Polisler, Muniz-Colon'un daha önce Mayıs ayı başlarında da, kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaptığına dair başka bir raporları olduğunu ve 39 yaşındaki adamın aynı suçtan aynı yerde ikinci kez tutuklandığını bildirdiler.

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KEFALET ÖDEYECEK

0_Florida-pastor-charged-with-performing-sex-act-on-himself-on-Starbucks-patio

Muniz-Colon, 27 Haziran Pazartesi günü, cinsel organları ifşa etmek suçundan tutuklandı ve 1.000 dolarlık bir kefaletle Osceola İlçe Hapishanesine götürüldü.

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