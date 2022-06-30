Sapık papaz dehşeti! Şimdi de kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

Floridalı papaz Enginio Dali Muniz-Colon, yerel bir Starbucks'ın dışında mastürbasyon yaptıktan sonra uygunsuz davranışı sebebiyle tutuklandı. Muniz-Colon'un pantolonunu çözdüğü ve kahve dükkanının arabaya servis tezgahına yakın verandasında şoke olmuş müşterilere aldırmadan mastürbasyon yapmaya başladığı bildirildi.
Polisler, Muniz-Colon'un daha önce Mayıs ayı başlarında da, kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaptığına dair başka bir raporları olduğunu ve 39 yaşındaki adamın aynı suçtan aynı yerde ikinci kez tutuklandığını bildirdiler.
Muniz-Colon, 27 Haziran Pazartesi günü, cinsel organları ifşa etmek suçundan tutuklandı ve 1.000 dolarlık bir kefaletle Osceola İlçe Hapishanesine götürüldü.
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