Sapık papaz dehşeti! Şimdi de kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

Floridalı papaz Enginio Dali Muniz-Colon, yerel bir Starbucks'ın dışında mastürbasyon yaptıktan sonra uygunsuz davranışı sebebiyle tutuklandı. Muniz-Colon'un pantolonunu çözdüğü ve kahve dükkanının arabaya servis tezgahına yakın verandasında şoke olmuş müşterilere aldırmadan mastürbasyon yapmaya başladığı bildirildi.

İLK DEĞİL

Polisler, Muniz-Colon'un daha önce Mayıs ayı başlarında da, kahve dükkanının önünde mastürbasyon yaptığına dair başka bir raporları olduğunu ve 39 yaşındaki adamın aynı suçtan aynı yerde ikinci kez tutuklandığını bildirdiler.

KEFALET ÖDEYECEK

Muniz-Colon, 27 Haziran Pazartesi günü, cinsel organları ifşa etmek suçundan tutuklandı ve 1.000 dolarlık bir kefaletle Osceola İlçe Hapishanesine götürüldü.



