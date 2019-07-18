Mynet Trend

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hastaneye kaldırıldı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 18.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım (91), solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle yakınları tarafından İzmir'de Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, bugün solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Sami Yıldırım Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yıldırım'ın yapılan tetkikler neticesinde, sodyum eksikliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sami Yıldırım'a sodyum takviyesi yapıldığını, Sami Yıldırım'ın hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Öte yandan, babasının hastaneye kaldırıldığını duyan Sezen Aksu soluğu hastanede aldı.

12

Doktorlar ile görüşen Aksu, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Aksu'nun, babası Sami Yıldırım'ın taburcu olana kadar hastanede kalacağı öğrenildi. (DHA)

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Denizli'de korkunç cinayet!Denizli'de korkunç cinayet!
Şüpheli ölüm! Aracı park ettikten sonra...Şüpheli ölüm! Aracı park ettikten sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sezen aksu sezen aksu babası

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım

FaceApp’ten ilk açıklama geldi

FaceApp’ten ilk açıklama geldi

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Tek şart var, o da...

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Tek şart var, o da...

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de korkunç cinayet! Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Denizli'de korkunç cinayet!

Şüpheli ölüm! Aracı park ettikten sonra...

Şüpheli ölüm! Aracı park ettikten sonra...

Şaşkına çeviren olay! Güvenlik kameraları kaydetti

Şaşkına çeviren olay! Güvenlik kameraları kaydetti

Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'deki arbedeye ilişkin açıklama!

Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'deki arbedeye ilişkin açıklama!

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir ediyordu...

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir ediyordu...

Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı

Araplar oraya akın etti! Gören dönmek istemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.