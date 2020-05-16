Sezen Aksu’nun hastalığı tekrarladı!

65 yaşındaki Sezen Aksu, 2014 senesinde de bu hastalığına yakalanmış ve başarılı bir ameliyat geçirmişti. Görünen o ki hastalığı nükseden Aksu’nun yeniden bununla savaşacak.
Kolit (Kalın bağırsağın iltihabı) hastalığına yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir diğer ünlü sanatçı Sertab Erener de kolit hastalığıyla ilgili geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda yıllardır kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD’de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlatmıştı.
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