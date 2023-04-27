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Sezer Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadir Doğulu ile sevgili mi? Sezer Çakır'dan Kadir Doğulu açıklaması

27.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezer Çakır, Kadir Doğulu ile ilişkisi olduğu yönünden bazı haber sitelerinde yer alan iddialar üzerine açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan genç kadın, iddiaları yalanladı. Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra basında yer alan haberler nedeniyle Kadir Doğulu ile adı anılan genç kadın böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Peki, Sezer Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadir Doğulu ile sevgili mi?

Sezer Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadir Doğulu ile sevgili mi? Sezer Çakır'dan Kadir Doğulu açıklaması

Sezer Çakır Kadir Doğulu ile adının anılmasının ardından açıklamada bulundu. Sezer Çakır 27 Nisan 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kadir Doğulu ile ilgili hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında Sezer Çakır merak konusu oldu. İşte detaylar...

SEZER ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sezer Çakır 1979 yılında dünyaya geldi.

Sezer Çakır 44 yaşındadır.

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Szer Çakır aslen İzmirlidir.

SEZER ÇAKIR VE KADİR DOĞULU SEVGİLİ Mİ?

Sezer Çakır sosyal medya Kadir Doğulu'ya ilişkin hakkında yer alan iddialar sonrası açıklamada bulundu.

Sezer Çakır iddiaları yalanladı.

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SEZER ÇAKIR'DAN KADİR DOĞULU AÇIKLAMASI

Çakır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddi almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek gerek Kadir'e gerek ailesine ve Kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir benim çok sevdiğim bir dostumdur diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi. Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir böyle bir şey söz konusu değildir Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikayeden öteye gitmemektedir. Bundan sonra hakkımda yapılacak tüm yalan haber ve yanlış beyanları avukatım takibinde adli süreç başlatacağımı bilmenizi isterim. Son olarak beni tanıyan gazeteci arkadaşların gösterdiği hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyorum.


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