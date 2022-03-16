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Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu boşandı mı? Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu neden boşandı?

16.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu boşandı mı? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Ünlü çift 2019 yılında dünyaevine girmişti. Peki Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu boşandı mı? Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu neden boşandı? Ünlü çift ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu boşandı mı? Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu neden boşandı?

Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu ile ilgili haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ayrıldığı ve ünlü modelin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum" ifadesini kullandığı aktarıldı. Peki Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu boşandı mı? Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu neden boşandı? Ünlü çifte ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SEZGİ SENA AKAY VE EMİR HASOĞLU BOŞANDI MI?

Sezgi Sena Akay ve iş insanı Emir Hasoğlu 2019 yılında tanıştıktan altı ay sonra yılında evlenmişti. Ünlü çiftin boşandığı öğrenildi. Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu'nun Ali Kerim adında 1 oğlu var. Çocuğun velayetinimn annesine verildiği öğrenildi.

SEZGİ SENA AKAY VE EMİR HASOĞLU NEDEN BOŞANDI?

Hasoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sezgi Sena Akay ile hiçbir bağım kalmamıştır. Hayatı ile ilgili yorum yapmayacağım. Oğlum Ali Kerim için hukuk yoluna başvuracağım"

Bunun üzerine Sezgi Sena Akay da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Birbirimizi tanımadan, çok kısa sürede evliliğe taşıdığımız birlikteliğimizi, yaşadığımız anlaşmazlıklar dolayısıyla bitirme kararı aldım. Anlaşmalı olarak boşandık. Boşanma sonrasında her iki taraf için de bir alışma ve kabullenme süreci olduğundan kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum.”

Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu boşandı mı?

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay 31 Ekim 1994 tarihindr İstanbul'da dünyaya geldi.

Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan Sezgi Sena Akay, ardından Galatasaray'da voleybol oynamaya başladı ve zamanla Fenerbahçe’de altyapıya girdi.

Sezgi Sena Akay, 18 yaşına kadar voleybol oynadı.

Sezgi Sena Akay, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandı. 2012 yılında 17 yaşındayken Best Model of Turkey seçildikten sonra aynı yıl Best Model of the World seçildikten sonra Türkiye içinde ün kazandı.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Nevin karakterini canlandırdı. Ancak reytinglerin düşmesi nedeniyle dizi final oldu.

2015 yılında Acı Aşk adlı Show TV dizisinin kadrosuna bu sefer başrol olarak girdi. Acı Aşk da düşük reytingler sonucu yayın hayatına veda etti.

2019 yılında evlendiği Emir Hasoğlu'ndan Ali Kerim adlı bir oğlu vardır. Çiftin evliliği kısa sürdü. Sezgi Sena Akay ve Emir Hasoğlu ayrıldı.

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