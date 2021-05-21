Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Temur Melik kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

İstanbul doğumlu olan Sezgin Erdemir, lisans eğitimini Turizm ve Otelcilik bölümünde tamamladı. Uzun zamandır film ve dizilerde boy gösteren başarılı oyuncunun hayat verdiği Temur Melik ise tarihte önemli bir yere sahipken trajik şekilde ölümü ise birçok kaynakta almıştır.

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

1976 yılında İstanbul’da doğan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk dizi ve film oyuncusudur. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde tamamlayan Erdemir uzun yıllardır Türk dizi ve filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlayan başarılı oyuncu Koçum benim dizisinin yanı sıra celal rolüyle kertenkele, prodüktör rolüyle yol arkadaşım ve krem dizilerinde olmak üzere toplam 11 dizide yer almıştır. Dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştır. Celal rolüyle Muska, 4. Murat rolüyle kirli oyunlar, Bostancıbaşı Ali Ağa rolüyle Kösem Sultan Mahpeyker, Şehzade Murat rolüyle Sultan Avrupa'da gibi toplam tane sinema filmlerde oynamıştır. Sezgin Erdemir son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin karakteriyle rol almıştı. Şimdi ise ATV’de Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik karakteri ile ekranlarda olacak.