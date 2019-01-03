Sezin Erbil’den flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl?

Evinde banyoda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor! Erbil'in kızı Sezin Erbil'den bir açıklama geldi.
Sezin Erbil, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Yoğun bakımda 77. gün. Bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü.”
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Mehmet Ali Erbil’in; solunum cihazından ayrıldığı belirtilirken, uyanır uyanmaz da ilk eşini yanında görmek istediği söylenmişti.
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