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  4. Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'a gurbetçi sol bek! Görüşmeler başladı

Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'a gurbetçi sol bek! Görüşmeler başladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.08.2024 09:57
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Sezona hem kupayla hem de büyük bir moralle başlayan Beşiktaş transfer çalışmaları için girişimlerini sürdürüyor. Siyah beyazlı kulübün radarına giren son isim Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz oldu. Beşiktaş genç sol bek için harekete geçti.

Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'a gurbetçi sol bek! Görüşmeler başladı

Galatasaray'ı sezon açılışında Süper Kupa'da 5-0'lık net bir skorla geçen ve sezona kupayla başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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HAREKETE GEÇTİLER

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için kolları sıvadı.

Haberde oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Öte yandan 19 yaşındaki sol bekin Türkiye'ye dönmek istediğine dair pozitif haberlerin olduğu vurgulandı.

Oyuncuyla ilgili açıklamaların yakın zamanda duyurulacağı belirtildi.

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transfer beşiktaş
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