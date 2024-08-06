Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'a gurbetçi sol bek! Görüşmeler başladı

Galatasaray'ı sezon açılışında Süper Kupa'da 5-0'lık net bir skorla geçen ve sezona kupayla başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için kolları sıvadı.

Haberde oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Öte yandan 19 yaşındaki sol bekin Türkiye'ye dönmek istediğine dair pozitif haberlerin olduğu vurgulandı.

Oyuncuyla ilgili açıklamaların yakın zamanda duyurulacağı belirtildi.