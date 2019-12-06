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Sezonun ilk gravyerleri tezgahlarda yerini aldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

Peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, kış sezonunun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök: - "Son yıllarda Kars gravyerine ve kaşar peynirine çok rağbet var"

Peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, kış sezonunun ilk gravyer peynirleri satışa sunuldu.

Kentin 2 bin 500-3 bin rakımlı meralarında otlayan ineklerin tam yağlı sütünden yapılan gravyer peyniri, oldukça zahmetli işlemlerden sonra peynir haline geliyor.

Her yıl mayıs ayında sütlerin toplanmasıyla üretimine başlanılan gravyer peyniri, yaklaşık 4 ay süren işlemler sonrası tüketime sunuluyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars gravyer peynirinin yalnız Türkiye'de değil başka ülkelerde de bilindiğini belirterek, "Son yıllarda Kars gravyerine ve kaşar peynirine çok rağbet var. Özellikle Doğu Ekspresi ile Kars'a, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, peynir almadan gitmiyor. Peynir satıcılarımız, sezonun ilk ürünlerini tezgahlara koydular, şimdiden bol kazançlar diliyorum." dedi.

Peynir satıcısı Melik Turut da kış sezonunun başlamasıyla büyük teker şeklindeki gravyer peynirlerinin satışına başladıklarını ifade ederek, "Kayak sezonunun açılmasıyla gravyer ve kaşar peynir satışlarımızın hızla artacağını düşünüyorum. Şimdiden İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinden talep var. Biz de kargo ile siparişleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu anda gravyerin kilosunu 85, kaşar peynirin ise 35-40 liradan satışına başladık." diye konuştu.

Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyerin kalitelisinin rengi sarı, kabuğu koyu renkte ve delikleri 1-2 santimetre oluyor. Tekerlek şeklinde üretilen gravyerlerin tek tekerleğinin fiyatı, 50 ile 100 lira arasında değişiyor. 100 kiloluk peynir için yaklaşık bir buçuk ton süt harcanıyor.

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gravyer Kars peynir Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök

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