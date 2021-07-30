MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Shakira hakim karşısına çıkacak! Suçlu bulunursa hapis yatacak

Shakira hakim karşısına çıkacak! Suçlu bulunursa hapis yatacak

30.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira'nın vergi kaçacakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanması gerektiğine karar verildi. Altı ayrı suçlamayla karşı karşıya olan Shakira ve yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verilen yıldız şarkıcı suçlu bulunması halinde hapse girecek.

Shakira hakim karşısına çıkacak! Suçlu bulunursa hapis yatacak

Vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde olan Shakira İspanya'da hakim karşısına çıkacak.

SPL5005345_007

Suçlamaya göre yıldız şarkıcı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya’da vergi usulsüzlüğü yaptı.

SPL5005345_011

Bir süredir suçlamalarla karşı karşıya olan Shakira’nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verildi.

SPL5145140_001
Shakira’nın karara karşı Barselona Mahkemesi’ne itirazda bulunmayı planladığı konuşuluyor.
SPL5007156_002

Shakira daha önce, o yıllarda Bahamalar’da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiği için ödemelerde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı. Yıldız şarkıcı daha önce konu hakkında ifadesinde ise 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergilerini ödediğini aktarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Yangın bölgesinde poz vermişti! Tepki çekince... Yangın bölgesinde poz vermişti! Tepki çekince...
Anahtar Kelimeler:
Shakira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Tayland'da korkutan artış! Havalimanı deposu hastaneye döndü

Tayland'da korkutan artış! Havalimanı deposu hastaneye döndü

Hayatımızı etki 15 gün! Yeni bir kapanma...

Hayatımızı etki 15 gün! Yeni bir kapanma...

Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Özkoç: Bakan Soylu, sabotaja dair istihbarata henüz ulaşılamadığını söyledi

CHP'li Özkoç: Bakan Soylu, sabotaja dair istihbarata henüz ulaşılamadığını söyledi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.