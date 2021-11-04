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Shakira isyan etti: Kimse yardım etmedi

04.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda iki yaban domuzu tarafından parkta sıkıştırılan ve korku dolu anlar yaşayan yıldız şarkıcı Shakira, oğluyla birlikte domuzlar tarafından pusuya düşürüldüğünü, olayı görenlerinse yardıma gelmediğini iddia etti.

Shakira isyan etti: Kimse yardım etmedi

Shakira, Barselona'da yaban domuzlarının saldırısına uğradığı olaya dair konuştu. Yıldız şarkıcı, kendisi ve oğlunun şehirdeki parklardan birinde hayvanlar tarafından pusuya düşürüldüğünü, olayı görenlerinse yardıma gelmediğini iddia etti.

SHAKİRA: BİZİ PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk. Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.

"İNSANLAR HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR"

Yıldız şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de 'Aman Tanrım! Aman Tanrım!' diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi! Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!"

Shakira domuzların oğlu için hazırladığı sandviçin peşinde olduğunu öne sürdü. Şarkıcı, "Çantamı karıştırmaya başladılar… Oğlumun sandviçi çantanın içindeydi, belli ki bu yüzden bu kadar ilgilendiler. Sonra da sandviçi alıp uzaklaştılar ve çantamı bıraktılar. Korkunçtu" dedi.

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Shakira
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