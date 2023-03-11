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Shakira'ya bir şok daha! Gerard Pique ‘Onun kuklasıyım’ dediği sevgilisi Clara Chia’yla evleniyor

11.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıllık sevgilisi ve 2 çocuğunun annesi ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan ünlü futbolcu Gerard Pique ‘Onun kuklasıyım’ dediği sevgilisi 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile evlenme hazırlığında. Marca adlı derginin iddiasına göre birbirlerine çok aşık olduklarını söyleyen Gerard Pique, genç sevgilisine çoktan evlilik teklif etti bile...

Shakira'ya bir şok daha! Gerard Pique ‘Onun kuklasıyım’ dediği sevgilisi Clara Chia’yla evleniyor

İki çocuğunun annesi Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique, uğruna ilişkisini bitirdiği ve "Kuklasıyım" dediği sevgilisi Clara Chia'ya evlenme teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin nikah masasına oturmaya hazırlandığı için hazırlıklara başladığı konuşuluyor.

Gerard Pique ve 2010- 2022 yılları arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar sık sık gündeme geliyor.

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutmaya yetmedi. Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı ve affetmedi.

SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR

12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği iddiası konuşulmaya başlandı. Pique'nin Chia'ya evlilik teklifi ettiği de söylentiler arasında.

Clara Chia

'TÖREN SENİN İSTEDİĞİN GİBİ OLACAK'

Birbirlerine çok aşık olduklarını ifade eden Gerard Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği de öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istediği ortaya çıktı.

BALKONA CADI KOYMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ihanetin ortaya çıkmasının ardından dünyaca ünlü şarkıcı, Gerard Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü koymuştu. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nın oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesi sebebi ile Shakira'nın böyle bir davranışta bulunduğu İspanyol basınına yansımıştı.

cadı

DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. İddiaya göre; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.

'BEN SEVGİLİMİN KUKLASIYIM' DEMİŞTİ

Bu arada Gerard Pique geçen ay sevgilisiyle ilişkisi hakkında yaptığı ilginç açıklamalarla da gündeme oturmuştu. 36 yaşındaki Piquet "Aralarında baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu" söylemişti. Bunu da tek bir cümleyle özetlemişti.'Ben bir kuklayım!'

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