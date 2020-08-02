Shanina Shaik tatilde! Üstünü değiştirirken yakalandı

14 aylık evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açan Avustralyalı model Shanina Shaik, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St.Tropez'de tatiline devam ediyor.



Shaik, sevgilisi ve arkadaşları, Cannes Film Festivali'ne katılan yıldızların da çoğunlukla kaldığı ünlü oteli seçti. 29 yaşındaki model, önceki gün de kaldıkları otelin havuz başında görüntülendi. Ünlü modelin aldığı kilolar gözden kaçmadı.

Bir ara sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi'nin yanına uzanıp güneşlenen Shaik daha sonra da eline bir kozmetik ürün alıp cep telefonuna poz verdi.

Shanina Shaik, güneşlendikten sonra odasına geçmeden dikkatli bir şekilde üzerine beyaz bir pantolon ile beyaz bir bluz giydi. Sonra da eline bir kozmetik ürün aldı ve arkadaşının çektiği cep telefonu pozunu verdi.

Shaik, sonra da bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Shaik; 2018 yılının mayıs ayında DJ Ruckus ile Bahamalar'da gösterişli bir plaj düğünüyle evlenmişti.

Fakat evlilikleri sadece 14 ay sonra bitti. Paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarında mutluluk tablosu çizen çiftin bu kadar kısa sürede boşanması herkesi şaşırttı.

