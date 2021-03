Sharon Stone’dan olay itiraf: 'Benden izinsiz göğüslerimi...'

Geçtiğimiz günlerde Temel İçgüdü filminin çekimlerinde kandırıldığını söyleyerek gündeme gelen Sharon Stone, bu sefer bambaşka bir olayla gündemde. Hollywood yıldızı, yeni çıkardığı biyografik kitabında yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Sharon Stone, iyi huylu tümörlerin alınmasının ardından göğüs bölgesinin yeniden şekillendirilmesi için 2001'de geçirdiği operasyondan sonra göğüslerinin büyüdüğünü fark ettiğini açıkladı.

SHARON STONE: "ONAYIM OLMADAN DEĞİŞTİRİLDİ"

Stone yaptığı açıklamada ameliyattan çıktıktan sonra göğüslerinin "bir fincan boyutu kadar daha büyüdüğü" şoke edici olayı anlattı.

Metro'nun haberine göre 63 yaşındaki oyuncu The Beauty of Living Twice isimli anılarında neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda doktorunun kendisine "daha büyük, daha iyi göğüslerle daha iyi görüneceğini düşündüğünü" söylediğini açıkladı.

"Sargılarım çıktığında tam bir fincan boyutu kadar daha büyük göğüslere sahip olduğunu fark ettim. Vücudumu benim bilgim ve onayım olmadan değiştirmişti."

Yahoo! Life'in haberine göre Stone bahsi geçen kitabında 2001'de felç geçirdiğini ve subaraknoid kanama yaşadığını da anlatıyor. Oyuncu söz konusu kanamanın 9 gün boyunca sürdüğünü açıklamıştı.

Stone yaşadığı olayı şu ifadelerle anlatmıştı:

"Oda çok sessizdi. Oda çok sessiz olduğunda ve kimse sizi iyileştirmeye çalışmadığında ölümün ne kadar yakın olduğunu ve her şeyin ne kadar ciddi olduğunu anlarsınız."