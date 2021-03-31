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Sharon Stone, Leonardo DiCaprio’yu o kadar çok istemiş ki maaşını kendisi ödemiş

31.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sharon Stone’un yeni yayınladığı biyografik kitabının her sayfasında ayrı bir bomba var. Sharon Stone, 1995 yapımı The Quick And The Dead filminde yapımcılar pahalı bulunca Leonardo DiCaprio’nun ücretini kendisi ödemiş.

Sharon Stone, Leonardo DiCaprio’yu o kadar çok istemiş ki maaşını kendisi ödemiş

Hollywood’un gerçek yüzünü ve yaşadığı sarsıcı olayları biyografik kitabında bir araya getiren Sharon Stone, kitap yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor.

Aktris Sharon Stone, The Beauty Of Living Twice adlı kitabında 90'lı yılların western filmi The Quick And The Dead'in yapımını ve filmin arkasındaki stüdyoyu o dönem 21 yaşında olan Leonardo DiCaprio'nun kadroya katılması için nasıl ikna etmesi gerektiğini anlattı.

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SHARON STONE: "BAŞARILI OLAN TEK KİŞİYDİ"

63 yaşındaki Oscar adayı yıldız, filmin hem başrolünü hem de yapımcı olarak görev yaptı. Filmin yapımcı firması TriStar Pictures Leonardo DiCaprio’nun ücretini fazla bulup kendisini istemeyince Sharon Stone, yıldızın maaşını kendisi ödeyecek kadar ileri gitti. Sharon Stone, yayınlanan anılarında şu satırları yazmış:

"Leonardo DiCaprio adlı bu çocuk seçmeleri başarıyla geçen tek kişiydi. Bence içeri girip gerçekten ağlayan tek kişi oydu."

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Leonardo DiCaprio Sharon Stone
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