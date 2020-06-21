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Sharon Stone'u yıldırım çarptı! 'Yerden havalandım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Sharon Stone yaşadığı bir olayı katıldığı programda anlattı. Sharon Stone kendisine yıldırım çarptığını ve yaşadıklarını anlattı.

Sharon Stone'u yıldırım çarptı! 'Yerden havalandım...'

Temel İçgüdü filmiyle kariyerinde zirve yapan Sharon Stone'u yıldırım çarptı. Kısa süre önce Brett Goldstein’in “Films To Be Buried With” isimli podcast’ine katılan oyuncu, evindeki kuyuyu kullanırken gerçekleşen garip kaza hakkında konuştu.

62 yaşındaki Stone, “Beni yıldırım çarptı. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcıydı. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve bir elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım” ifadelerini kullandı.

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