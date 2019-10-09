Shenema Kısa Film Platformu başvuruları başladı

Sinema ve reklam sektörü vasıtasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalık oluşturmaya destek olan Shenema Kısa Film Platformu’nun sabit konusu ‘kadın’ olan ve her yıl başka bir temada gerçekleştirilmesi planlanan bu yılki teması ‘önyargılar’ olarak belirlendi.

5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinliklerde üç ayrı başvuru kategorisi yer alacak. Kısa Film Pitching Platfomu kısa film yapım olanaklarını arttırmayı amaçlarken, 2 Dakikada Çek Getir Yarışma Platformu da başvuranların iki dakikalık videolarıyla platformda yer alacakları bir proje. Shenema Kısa Film Platformu, Şubat ayında belirlenecek temayı başvuru sahipleriyle paylaşacak ve katılımcılardan en fazla 2 dakikalık videolarını 48 saat içinde sisteme yüklemelerini isteyecek. "Kadın" konulu Doktora Tezi Araştırma Bursu Başvuru Platformu ise, Shenema Kısa Film Yönetmeliği’nde yazan şartlara uygun başvuruların Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda seçilen projeye burs verilmesini amaçlıyor. Başvurular, www.shenema.org internet sitesi üzerinden 7 Ekim-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak.