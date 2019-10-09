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Shenema Kısa Film Platformu başvuruları başladı

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SİNEMA TV  | 09.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Shenema Kısa Film Platformu’na başvurular başladı. Başvurular 21 Aralık tarihinde sona erecek.

Shenema Kısa Film Platformu başvuruları başladı

Sinema ve reklam sektörü vasıtasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalık oluşturmaya destek olan Shenema Kısa Film Platformu’nun sabit konusu ‘kadın’ olan ve her yıl başka bir temada gerçekleştirilmesi planlanan bu yılki teması ‘önyargılar’ olarak belirlendi.

5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinliklerde üç ayrı başvuru kategorisi yer alacak. Kısa Film Pitching Platfomu kısa film yapım olanaklarını arttırmayı amaçlarken, 2 Dakikada Çek Getir Yarışma Platformu da başvuranların iki dakikalık videolarıyla platformda yer alacakları bir proje. Shenema Kısa Film Platformu, Şubat ayında belirlenecek temayı başvuru sahipleriyle paylaşacak ve katılımcılardan en fazla 2 dakikalık videolarını 48 saat içinde sisteme yüklemelerini isteyecek. "Kadın" konulu Doktora Tezi Araştırma Bursu Başvuru Platformu ise, Shenema Kısa Film Yönetmeliği’nde yazan şartlara uygun başvuruların Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda seçilen projeye burs verilmesini amaçlıyor. Başvurular, www.shenema.org internet sitesi üzerinden 7 Ekim-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

5-6 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Kısa Film Proje Eğitimi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün ev sahipliği yapacağı Önyargılar Paneli, Galatasaray Üniversitesinin ev sahipliğinde Sinemada Kadın Araştırmaları Paneli ile WMC’nin ev sahipliğinde “Sinemada Kadın Paneli" düzenlenecek. Kısa Film Yönetmenleri Derneğinin moderatörlüğünde “Hikayeni Anlat” ile sinema sektörü profesyonellerinin bu çalışmaya başvuran öğrencilerle buluştuğu “Yuvarlağın Köşeleri” adlı birebir görüşmeler ise etkinliklerden bazılarını oluşturuyor. Sürpriz isimlerden oluşan jüri ve diğer etkinlikler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Shenema Kısa Film Platformu Kısa Film Pitching Platfomu

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