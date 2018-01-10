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Show Haber'de Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sürpriz bir kararla Show Haber'den ayrıldığını açıklayan Jülide Ateş'in yerine gelecek olan isim belli oldu.

Show Haber'de Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Sürpriz bir kararla Show Haber'den ayrıldığını açıklayan Jülide Ateş'in yerine gelecek olan isim belli oldu. Show Ana Haber'i Jülide Ateş'in yerine, Ece Üner’in sunacağı belirtildi. Üner, Pazartesi günü ekranda olacak.

Jülide Ateş, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Show Haber'den ayrıldığını açıklamıştı. Bu vedanın ardından, Show Ana Haber'i kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Show Ana Haber'i, Jülide Ateş'in ayrılmasının ardından, 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren Habertürk TV sunucusu Ece Üner sunacağı aktarıldı. Jülide Ateş, Show Ana Haber'i de Ece Üner'den devralmıştı.

Ece Üner

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ece üner Jülide Ateş

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