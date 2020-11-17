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Show TV'den Güldür Güldür Show açıklaması! Güldür Güldür hangi gün yayınlanaca?

17.11.2020 21:30 | Son Güncelleme:
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Show TV'den Güldür Güldür Show açıklaması! Güldür Güldür hangi gün yayınlanaca?

Geçtiğimiz sezon cuma akşamları seyircisiyle buluşan Show TV'nin BKM imzalı sevilen programı Güldür Güldür, yeni sezona gün değiştirerek, salı akşamları yayınlanmaya başlamıştı.

Güldür Güldür Show'un 10 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan programın yeni bölümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için, 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanmıştı.

Show TV, gün değişikliği yaşandığına dair çıkan haberin ardından, Güldür Güldür Show'un 10 Kasım'a denk geldiği için, sadece bir haftalığına çarşamba akşamı yayınlandığını açıkladı.

Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyla salı akşamları Show TV'de olacak.

güldür güldür show2

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.

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