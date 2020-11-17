Show TV'den Güldür Güldür Show açıklaması! Güldür Güldür hangi gün yayınlanaca?

Güldür Güldür Show'un 10 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan programın yeni bölümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için, 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanmıştı.

Show TV, gün değişikliği yaşandığına dair çıkan haberin ardından, Güldür Güldür Show'un 10 Kasım'a denk geldiği için, sadece bir haftalığına çarşamba akşamı yayınlandığını açıkladı.

Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyla salı akşamları Show TV'de olacak.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.



