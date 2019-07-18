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Show TV'den iddialı dizisi Kuzey Yıldızı'nın oyuncuları belli oldu! Kuzey Yıldızı dizisinin konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 18.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna başarılı yönetmen Ersoy Güler’in oturduğu çok yakında Show TV’de başlayacak Kuzey Yıldızı’nın oyuncuları belli oldu. İşte, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuzey Yıldızı dizisinin konusu.

Show TV'den iddialı dizisi Kuzey Yıldızı'nın oyuncuları belli oldu! Kuzey Yıldızı dizisinin konusu nedir?

Dizinin başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. Çekimleri Temmuz ayının sonunda Ordu’da başlayacak olan Show TV’nin iddialı dizisi, Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak.

KUZEY YILDIZI DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey’le Yıldız’a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul’a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise, Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey’in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey’ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

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Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kuzey Yıldızı çok yakında Show TV’de!

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