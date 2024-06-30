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Show TV'nin çok izlenen yarışmasında şok! Aslı Hünel bıraktı... İşte gerekçesi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 11:23
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Show TV'nin ilgiyle izlenen programı 'Gelin Evi'nde 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel sezon finali sonrası ayrılık kararı verdi. Hünel'in bırakma sebebi de ortaya çıktı.

Show TV'nin çok izlenen yarışmasında şok! Aslı Hünel bıraktı... İşte gerekçesi

Show TV'de 3 sezondur ilgiyle izlenen ve olayların eksik olmadığı Gelin Evi'nde şoke eden ayrılık yaşandı.

3 sezondur “Gelin Evi” ile gündüz kuşağında istikrarlı bir grafik çizen Aslı Hünel sezon finali sonrası aldığı kararla şaşırttı.

Kaosun eksik olmadığı Gelin Evi yeni sezon için ünlü isim “bana müsaade” dedi.

dfda

Magazin Burada'nın haberine göre;ünlü isim, eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramamasını gerekçe göstererek Gelin Evi’nden ayrılma kararı aldı.

Aslı Hünel, yeni sezonu dinlenerek geçirecek. Veda haberleri sonrası ünlü sunucudan henüz bir açıklama gelmedi.

Express


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