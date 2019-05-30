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Show TV'nin yeni müzik eğlence programı Rubato Zamanı ne zaman başlayacak? Konukları kimler?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 02:20 | Son Güncelleme

Son albümü 'ÜÇ' ile büyük beğeni toplayan; Türkiye’nin usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubunun 2 sezondur başarıyla sürdürdüğü konuklu müzik programı; yepyeni formatı ve ismiyle Show TV ekranlarında başlıyor.

Show TV'nin yeni müzik eğlence programı Rubato Zamanı ne zaman başlayacak? Konukları kimler?

Unutulmaz şarkıların başka bir tat ve yeni bir yorumla seslendirileceği program, çok özel konukları ve sohbetlerle zenginleşerek bayramın birinci günü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın ilk konukları ise; Gökhan Tepe, Selami Şahin ve Suzan Kardeş.

Usta müzisyenler Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubu ve çok özel konukları; izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atacak.

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet, soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün’ün yer aldığı, muhteşem sahne enerjileri ve icralarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato grubu, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelerek, izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.

Rubato Zamanı Bayram Özel, Bayramın 1. Günü saat 20.00’de Show TV’de!

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