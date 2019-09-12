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Show TV Sunucusu Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.09.2019 01:42 | Son Güncelleme

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Kararın ardından paylaşımda bulunan Arda Turan'a Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner'den çok sert tepki geldi.

Show TV Sunucusu Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Arda Turan, Özlem Şahin'e karşı "Cinsel taciz" suçundan beraat etti.

Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Arda bu karara "Bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Allah'a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi" ifadelerini kullanarak karşılık verdi.

"MADEM ARDA TURAN BİZİM YERİMİZE MANŞET ATMIŞ..."

Arda Turan’ın bu paylaşımına ise Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner çok sert bir eleştiri getirdi. "Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış biz de onun yerine gol atalım" diyen Üner, sözlerine şöyle devam etti:

"Yarın öbür gün birisinin karısını kızını taciz etmesek de laf atabilir, kocasına saldırıp burnunu kırabiliriz. Hastaneye ruhsatsız silahla girebilir, o silahı sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için böyle hareket edebiliriz öyle mi? Koskoca adalet sistemi bize farklı, Arda Turan'a başka karar çıkartmaz herhalde.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Berkay Şahin show tv ece üner

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